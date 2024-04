Ecuador verhaftet Ex-Vizepräsident Glas in mexikanischer Botschaft

Seit Monaten hält sich Ecuadors Ex-Vizepräsident Glas in der mexikanischen Botschaft in Quito auf. Nun wird er dort verhaftet - von der ecuadorianischen Polizei. Mexiko reagiert entrüstet und kappt die diplomatischen Beziehungen zu dem Land, die ohnehin angespannt waren. In Ecuadors Hauptstadt Quito ist die Polizei in die mexikanische Botschaft eingedrungen und hat den vor Strafverfolgung dorthin geflüchteten ecuadorianischen Ex-Vizepräsident en Jorge Glas verhaftet.

"Die ecuadorianische Polizei ist gewaltsam in unsere Botschaft eingedrungen und hat den ehemaligen Vizepräsidenten des Landes verhaftet, der aufgrund der Verfolgung und Schikanen, denen er ausgesetzt ist, ein Flüchtling war und Asyl beantragte", erklärte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador bei X. Er habe die Aussetzung der diplomatischen Beziehungen zu Ecuador angeordnet."Dies ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht und die Souveränität Mexikos", schrieb López Obrador weite

