Ecuador in der Kritik nach Eindringen in die Botschaft Mexikos

Nach dem Eindringen in die Botschaft Mexiko s steht Ecuador in der Kritik . UN-Generalsekretär Guterres zeigte sich "alarmiert". Auch Nicaragua kappte die diplomatischen Beziehungen.

Ecuador Mexiko Botschaft UN-Generalsekretär Kritik Diplomatische Beziehungen

UNO und lateinamerikanische Länder kritisieren Ecuadors Eindringen in Mexikos BotschaftNach dem Eindringen ecuadorianischer Sicherheitskräfte in die mexikanische Botschaft in Quito zur Festnahme von Ex-Vizepräsident Jorge Glas wächst der

Ecuador: Festnahme von Ex-Vizepräsident in Mexikos BotschaftSeit Dezember war Jorge Glas in Mexikos Botschaft in Ecuador. Dort nahm die Polizei den Ex-Vizepräsidenten nun fest. Mexiko setzte daraufhin die bilateralen Beziehungen aus.

Ecuador verhaftet Ex-Vizepräsident Glas in mexikanischer BotschaftIn Ecuadors Hauptstadt Quito ist die Polizei in die mexikanische Botschaft eingedrungen und hat den vor Strafverfolgung dorthin geflüchteten ecuadorianischen Ex-Vizepräsidenten Jorge Glas verhaftet. Mexiko reagiert entrüstet und kappt die diplomatischen Beziehungen zu dem Land, die ohnehin angespannt waren.

Eklat in Ecuador: Polizei stürmt Mexiko-Botschaft und verhaftet Top-PolitikerDie Elite-Polizisten brachen die Tür auf und sollen mehrere Diplomaten verletzt haben.

Ecuador: Polizei stürmt mexikanische Botschaft - Mexiko kappt diplomatische BeziehungenDie Festnahme des ecuadorianischen Ex-Vizepräsidenten Jorge Glas in der mexikanischen Botschaft in Ecuadors Hauptstadt Quito hat einen diplomatischen Eklat

Verhaftung des ehemaligen Vizepräsidenten: Ecuadors Polizei dringt in mexikanische Botschaft einMexikos Präsident hat die Aussetzung der diplomatischen Beziehungen zu Ecuador angekündigt. Zuvor hatten ecuadorianische Polizisten die Souveränität von Mexikos Botschaft verletzt, um einen prominenten Flüchtling festzunehmen.

