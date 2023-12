Ecovacs Airbot Z1: Multifunktionaler Haushaltshelfer mit Luftreinigungsfunktion

Beim Ecovacs Airbot Z1 handelt es sich um einen multifunktionalen Haushaltshelfer, der sich auf Luftreinigung spezialisiert hat. Die Roboter-eigene Kamera kann zur Heimüberwachung genutzt werden. Für die Navigation sitzt auf der Vorderseite des Haushaltshelfers die Aufnahme-Optik. Sie ist Teil des Sensoren-Systems, welches eine sichere Fahrt durch die Wohnung gewährleistet. Der Hersteller verbaut zwei 7-Watt-Lautsprecher, was den Z1 auch zum beweglichen Bluetooth-Speaker macht.

Im Starter-Set enthalten sind ein Luftsensor samt USB-C-Kabel und zwei Anleitungen. Die Luftreinigung kann wahlweise manuell oder über Sensor-Daten gestartet werden. Einen entsprechenden Sensor legt der Hersteller bei. Es können beliebig viele hinzugefügt werden. In der App lässt sich für den automatischen Start des Z1 ein individueller Grad der Luftverschmutzung festlegen. Ist jener Punkt erreicht, beginnt der Z1 mit seiner Arbeit. Das kann dazu führen, dass der Roboter öfter losfährt, als man vielleicht erwarten würd





