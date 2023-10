Eckart von Hirschhausen über sein Leben mit ADHS: Viele Ideen kommen in mein Hirn, ohne anzuklopfen

Sie können den Artikel leider nicht mehr aufrufen. Der Link, der Ihnen geschickt wurde, ist entweder älter als 30 Tage oder der Artikel wurde bereits 10 Mal geöffnet.iTunes-Abo wiederherstellen

Wie Eckart von Hirschhausen: So erkennen Sie, ob Sie ADHS habenEckart Axel von Hirschhausen hat ADHS. Das gab der TV-Arzt nun in einer ARD-Sendung zum Thema bekannt. Er ist damit nicht allein. Schätzungsweise zwei Millionen Menschen in Deutschland leiden daran – oftmals ohne es zu wissen. Weiterlesen ⮕

Haifa: Juden und Muslime leben trotz Hamas-Angriffen zusammenHaifa im Norden Israels, 280 000 Einwohner, 30 000 davon Araber, gilt als Ort, an dem Juden und Muslime gut zusammenleben. Aber hat sich das Leben hier geändert, seit Hamas-Barbaren im Süden Israels einfielen und im Namen des Islams mordeten und folterten? BILD war vor Ort - und traf Verwandte der berüchtigten Berliner Abou-Chakers. Doch die ticken ganz anders als ihre Clan-Verwandtschaft in Berlin ... Im Hummus-Restaurant Abou-Chaker steht Ossama Abou-Chaker (50) in der Küche. An seiner Stirn hat er eine dunkle Stelle vom Teppich, auf den er seinen Kopf als betender Muslim drückt. Er sagt, er sei verwandt mit Arafat Abou-Chaker und dessen Brüdern Rommel und Co. aus Berlin. Die wurden von ihrem Vater nach Judenfeinden benannt. Ossamas Teil der Familie blieb nach Staatsgründung in Israel. Sein jüdischer Stammkunde, Elektro-Ingenieur Boaz Peyser (48), küsst ihm den Kopf. „Mein Körper besteht zur Hälfte aus Hummus und der von Ossama ist der Beste, ich liebe ihn“, sagt Boaz. Dann wird er ernster, sagt: „Ich lebe und arbeite mit Arabern. Die Zeit jetzt ist schwer für uns alle.“Das Viertel Talpiot gilt als das Zentrum des arabisch-jüdischen Zusammenlebens in Haifa. Auf dem Markt reicht Gemüsehändler Chaled (55) seinem jüdischen Kunden Avi (68) eine Tüte hinüber. Was seine jüdischen Nachbarn schmerze, schmerze auch ihn, sagt er: „Es geht nur zusammen.“ Avi antwortet: „Amen.“„Die Araber hier schämen sich dafür, was die Hamas tat Weiterlesen ⮕

Israelische Ärzte retteten das Leben des Hamas-Chefs, der dann über 1400 Israelis ermorden ließEin Arzt, der den Hamas-Chef Jahia Sinwar während dessen Haft in Israel häufig behandelt hat, bedauert heute, dass israelische Mediziner dem Terror-Führer 2004 das Leben gerettet haben. Weiterlesen ⮕