Eckart Rösinger und Andreas Kolloch bereiten sich auf die Titelverteidigung vor

«Never change a winning Team» - Daran haben sich Eckart Rösinger und sein Beifahrer Andreas Kolloch, 2012 Gesamtsieger der Internationalen Sidecar Trophy, gehalten. Für die angestrebte Titelverteidigung hat das Duo im Winter in verschiedenen Richtungen gearbeitet. Beim Fünf-Tage-Test im Rahmen von «Carlos Trainingslager» auf der Strecke in Vale de Vienne (Frankreich) ging es darum, die aktuellen Änderungen an ihrem Formel-2-Gespann auszuprobieren und umzusetzen.

«Unsere neuen Vorderreifen verlangten einen geänderten Fahrstil», erklärte Rösinger. «Mit Andy im Seitenwagen war das aber kein Problem. Sie sind schneller und nur das zählt.» Die intensive Auswertung der Elektronik-Blackbox trug auch seine Früchte. Mit einer 1:55-Zeit blieben Rösinger/Kolloch rund acht Zehntelsekunden unter ihrer Bestmarke aus dem Vorjahr. «Wir sind gerüstet, das erste Rennen kann komme

