E-Scooter-Fahrer in Graz mit aufgemotztem Roller erwischt

Nach einer Kontrolle am 31. März gegen 23.45 Uhr in Graz erwarten einen jungen E-Scooter-Fahrer (18) mehrere Anzeigen. Sein Roller ist aufgemotzt und kann bis zu 100 km/h schnell werden.In der Nacht zum Montag (1. April) trafen Polizisten in Graz in der Münzgrabenstraße auf einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der junge Mann hattedas ist vorschriftswidrig, wie die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Pressemeldung bekannt gab. Die beiden Personen waren stadteinwärts unterwegs.

Als die Polizei den Beiden nachfuhr, um sie einer Kontrolle zu unterziehen, stellten sie fest, dass der E-Scooter-Fahrer und seine Begleitperson augenscheinlich mit rasanter Geschwindigkeit unterwegs waren. Bei der kurz darauf folgenden Anhaltung stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter des 18-JährigenDer E-Scooter war mit einem sogenannten „Dualmotosystem“ (2x 1.500 Watt) ausgestattet. Durch dieses System kann der Roller eine kurzzeitige Motoleistung von elf PS erreiche

