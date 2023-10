E-Antrieb statt Diesel: Verbrenner-Verbot für Alster-Schiffe kommt

-neutral sein. Damit das klappt, sollen die Emissionen in verschiedenen Bereichen verringert werden – auch bei Schiffen auf der Alster. Wie viele Schiffe sind dort noch mit Verbrennungsmotor unterwegs? Und wie viel Einsparungspotenzial sieht der Senat?

Sie gehören zum Stadtbild Hamburgs wie der Michel oder die Köhlbrandbrücke: Schiffe auf der Alster. Segel-, Ruder- und Paddelboote tummeln sich dort vor allem bei gutem Wetter. Doch auch motorangetriebene Schiffe dürfen mit einer gesonderten Erlaubnis das Alsterrevier befahren. Galt das bislang auch für Schiffe mit fossilen Treibstoffen wie Diesel, werden ab 2025 nur noch emissionsfreie mit Elektroantrieb auf der Alster zugelassen.

„Danach sind Erlaubnisse für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nur noch in Ausnahmefällen möglich“, heißt es in dem Papier. Neben einem Beitrag zum Klimaschutz würden dadurch auch Belästigungen durch Lärm und Luftverunreinigungen verringert.Im Moment haben nach Angaben der Umweltbehörde knapp 240 Schiffe mit Verbrennungsmotor eine Erlaubnis, im Alsterrevier zu fahren. headtopics.com

Um Boote eingetragener Vereine im Alsterrevier – also hauptsächlich von Wassersportvereinen – umzurüsten beziehungsweise zu beschaffen, gibt es ein bis Ende 2025 laufendes Förderprogramm. Schon jetzt hätten über 50 Prozent der vorgesehenen Fahrzeuge der Vereine Fördermittel bewilligt bekommen, heißt es von der Umweltbehörde.

Auch für die Weiße Flotte der ATG Alster-Touristik heißt das Ziel: emissionsfreie Fahrt. Zurzeit soll deshalb die „Eilbek“ auf einen vollelektrischen Antrieb umgerüstet werden, berichtet Geschäftsführer Martin Lobmeyer über eines der insgesamt 18 Fahrgastschiffe. headtopics.com

