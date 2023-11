Dynamo Dresden - SC Freiburg II : | 14. Spieltag

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

KICKER_BL: Dynamo Dresden : | 3. Runde | Landespokal Sachsen 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel FV Eintracht Niesky - Dynamo Dresden

BILD_SPORT: Dynamo Dresden gewinnt klar gegen Eintracht NieskyDynamo Dresden gewinnt mit 8:0 gegen Eintracht Niesky und sichert sich die Qualifikation für den DFB-Pokal.

KICKER_BL: Dynamo Dresden 0:8 | 3. Runde | Landespokal Sachsen 2023/24Ereignisse beim Spiel FV Eintracht Niesky - Dynamo Dresden

BILD_SPORT: Drittliga-Spiel zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden abgebrochenDas Drittliga-Spiel zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden musste am Wochenende wegen zu schlechter Platzbedingungen in der Halbzeitpause abgebrochen werden. Starke Regenfälle hatten den Rasen im Ludwigsparkstadion nicht mehr bespielbar gemacht.

BILD: 3. Liga: Bayern ist eine Mannschaft, die ins Champions-League-Finale kommen sollteTrainer Rüdiger Ziehl schätzt die Rollen beider Teams entsprechend ein: „Bayern ist eine Mannschaft, die ins Champions-League-Finale kommen sollte.“ Das Ligaspiel gegen Dynamo Dresden am vergangenen Sonntag musste wegen starker Regenfälle abgebrochen werden. Ein Vorteil für sein Team, glaubt Ziehl: „Der Spielabbruch des Ligaspiels gegen Dynamo Dresden bringt uns einige zusätzliche Optionen.

