Dwayne „The Rock“ Johnson und Roman Reigns gewinnen den WrestleMania-Hauptkampf an Tag 1 - ein Schachzug, der WWE -Fans neue Blockbuster-Duelle in Aussicht stellt. Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson ist zurück im WWE -Ring - und es sieht nicht so aus, als ob es eine einmalige Angelegenheit gewesen wäre.

Tag 1 der Megashow WrestleMania 40 im Super-Bowl-Stadion von Philadelphia endete mit einem veritablen Paukenschlag um die zum Hollywood-Star gewordene Wrestling-Ikone, mit der WWE die Saat für mehrere Blockbuster-Matches in der Zukunft legte (Zur Erinnerung: The Rock hatte sich vor WrestleMania mit Undisputed Universal Champion Roman Reigns zusammengetan und sich dessen Gruppierung Bloodline angeschlossen. Die beiden kämpften im Hauptkampf des ersten WrestleMania-Abends gegen World Champion Seth Rollins und Royal-Rumble-Sieger Cody Rhode

Dwayne Johnson Roman Reigns Wrestlemania WWE Wrestling

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORT1 / 🏆 109. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

WWE fixiert das Comeback-Match von Dwayne 'The Rock' JohnsonWrestling-Gigant WWE fixiert das Ring-Comeback von Dwayne „The Rock“ Johnson: Bei WrestleMania 40 nimmt er an einem starbesetzten Tag Team Match teil.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Dwayne 'The Rock' Johnson hat zwar keine Haare – aber macht Werbung für ShampooDwayne 'The Rock' Johnson hat eine eigene Pflegelinie entwickelt. Es steht auch ein Shampoo zum Verkauf, das der glatzköpfige Johnson auf Werbeplakaten fe...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Newsblog zu Wrestlemania 40: Alles rund um The Rock, Ray Mysterio & Co.Dwayne 'The Rock' Johnson feiert sein WWE-Comeback.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Dwayne „The Rock“ Johnson feiert seine Oma in der WWE Hall of FameDwayne „The Rock“ Johnson feiert seine Oma Lia Maivia, eine der ersten weiblichen Promoterinnen im professionellen Wrestling, die in die WWE Hall of Fame aufgenommen wird.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Mit Dwayne Johnson: Action-Abenteuerfilm beschert RTL beste Einschaltquote seit 4 JahrenSonntagabend ist Spielfilmzeit bei RTL und manch anderem deutschen Sender. Dabei konnte ein wildes Action-Abenteuer mit Dwayne Johnson für..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Oscars 2024: SIE vergeben in diesem Jahr die Goldjungen - Ryan Gosling und Dwayne Johnson dabeiWenige Tage vor der 96. Oscar-Verleihung ist die Liste der Laudatoren komplett. Unter ihnen sind einige Stars, die selbst Chancen auf einen Oscar haben.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »