Dwayne Johnson kehrt für WrestleMania in den Ring zurück

(51) stand seit etlichen Jahren nicht mehr im Ring . Stattdessen machte der Hüne bekanntlich in Hollywood Karriere, war in Blockbustern wie"Jumanji: Willkommen im Dschungel" oder der"Fast & Furious"-Reihe zu sehen. Doch am Samstagabend (6. April) war es in der US-Metropole Philadelphia wieder so weit: Für das Groß-Event WrestleMania XL stieg Johnson an der Seite von Wrestling -Profi Roman Reigns (38) in den Ring .

Gemeinsam mit dem amtierenden WWE-Champion kämpfte er gegen Cody Rhodes (38) und Seth Rollins (37) - und gewann.Weit mehr als 70.000 Zuschauer wohnten"Forbes" zufolge im Lincoln Financial Field, dem Heim der Philadelphia Eagles, dem starbesetzten Tag Team Match bei. Beinahe 50 Minuten dauerte das spektakuläre Hauptereignis des ersten WrestleMania-Abends, wobei der turbulente Kampf zahlreiche Wendungen nah

