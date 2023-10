Düsseldorfer EG gratuliert den Augsburger Panthern zum Verbleib in der Deutschen Eishockey-Liga​

dürfen auch in der nächsten Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) spielen. Der EC Bad Nauheim siegte am Montag im Halbfinale der DEL2-Play-offs mit 8:2 (2:2, 2:0, 4:0) gegen dieHuskies und gewann die Serie mit 4:2. Mit den Huskies ist die letzte Mannschaft in den DEL2-Play-offs gescheitert, welche die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg erfüllt hatte. Sportlich wäre der Titel nötig gewesen.

Doch nicht nur in Düsseldorf, in vielen DEL-Städten sieht man den Verbleib der Panther in der Liga mit Freude, so gratulierten beispielsweise auch die Nürnberg Ice Tigers. Die Stimmung in der Augsburger Halle gilt gemeinhin als überragend.

Verletzungspech für Düsseldorfer TrioAppelkamp und Ginczek fallen mit muskulären Problemen aus. Zimmermann erleidet Stressfraktur im Mittelfuß, benötigt jedoch keine Operation.

