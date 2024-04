Düsseldorf will sich nicht vor Leverkusen verstecken

Vor dem Pokal-Halbfinale beim großen Favoriten Bayer Leverkusen strahlte Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune reichlich Selbstbewusstsein aus und betonte, sich beim Bundesliga-Tabellenführer keineswegs verstecken zu wollen. Muskelfaserriss im Oberschenkel zuletzt am Wochenende nur kurzfristig ausgefallen, wie Thioune auf der Pressekonferenz vor der schweren Aufgabe bei der Werkself am Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) mitteilte.

Sobottka gehe sogar so weit, dass er seiner Meinung nach 'kräftemäßig gar kein Problem' haben werde, zu spielen. Ob es wirklich so kommt, muss Thioune noch entscheiden. Schließlich will der ehemalige Osnabrücker 'einen Pokal-Fight' sehen. Obwohl es noch kein Team diese Saison geschafft hat, Leverkusen zu besiegen und der Respekt groß sei (Thioune: 'Vor ein paar Jahren hätten wir von zehn Spielen wahrscheinlich neun verloren, heute würde ich sagen: von 100 wären es 99'), ist das Ziel klar: die Chance zu nutzen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DFB-Pokal, Halbfinale - Bayer Leverkusen 04 - Fortuna DüsseldorfDas ZDF überträgt das Halblfinale des DFB-Pokals 2023/24 Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf.

Herkunft: ZDFsportstudio - 🏆 83. / 53 Weiterlesen »

Losglück für Leverkusen: Bundesliga-Spitzenreiter trifft im Pokal-Halbfinale auf DüsseldorfDie Auslosung am Samstagabend fiel zugunsten von Bayer 04 Leverkusen aus. Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune reagierte mit Ironie.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: Das sagt Leverkusen-Kapitän Lukas Hradecky zum Los im DFB-Pokal​Für Bayer Leverkusen könnte die Saison mit drei Titeln enden. Um den DFB-Pokal in den Händen halten zu können, muss der Bundesliga-Tabellenführer im Halbfinale aber erst Fortuna aus dem Weg räumen. Und Torwart Hradecky hat großen Respekt vor den Düsseldorfern.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Bayer 04 Leverkusen vs. Fortuna Düsseldorf live: DFB-Pokal-Halbfinale im Free-TV, Livestream und LivetickerFC Liverpools Coach Jürgen Klopp spricht über den aktuellen Stand in der Premier League.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf live: Hier sehen Sie den DFB-Pokal im TV und StreamBayer 04 Leverkusen, gegründet 1904, ist ein etablierter Verein der Bundesliga mit einer reichen, traditionsbewussten Geschichte. Unter der Leitung von Xabi Alonso erlebt der Klub eine Phase starker, beeindruckender Leistungen, wie der jüngste Sieg gegen Mainz zeigt. Alonso prägt das Spiel mit einem passorientierten, strategischen Stil.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

DFB-Pokal: Das macht Düsseldorf in Leverkusen HoffnungDie Zweitliga-Pflicht ist erfüllt, jetzt steigt die Pokal-Gala für Fortuna Düsseldorf. Bei Bayer Leverkusen steht am Mittwoch das Halbfinale an. F95 setzt dabei auf mehrere Erfolgsfaktoren.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »