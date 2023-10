Düsseldorf stürmt mit Auswärtssieg in Braunschweig auf Platz eins in Liga zwei - Fürth deklassiert Osnabrück

Die Fortuna gewann zum Auftakt des elften Spieltags 4:1 (2:0) beim Tabellenletzten und kletterte zumindest bis Samstag auf Platz eins. Braunschweigs Niedersachsen-Rivale VfL Osnabrück kassierte ein 0:4 (0:1) bei Greuther Fürth.Die Düsseldorfer Christos Tzolis (12.) und Vincent Vermeij (14.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag schnell für klare Verhältnisse an der Hamburger Straße.Ao Tanaka (90.+8) setzte den Schlusspunkt.

Vor 9978 Zuschauenden in Fürth blieb das Spiel ein wenig länger offen, verlief dann aber umso einseitiger. Julian Green (45.) besorgte kurz vor dem Halbzeitpfiff die hochverdiente Fürther Pausenführung.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Armindo Sieb (47.), ehe Dickson Abiama (74.) und Tim Lemperle (76.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.

