Düsseldorf Herz-Jesu-Kirche: Diese Barockmesse läuft an Allerheiligen

Foto: Universitätsbibliothek KasselIn der Düsseldorfer Herz-Jesu-Kirche an der Roßstraße gibt es am Allerheiligentag um11 Uhr eine musikalische Wiederentdeckung. Zum ersten Mal seit 272 Jahren erklingt dort unter Leitung von Kantor Hanjo Robrecht Carlo Pietro Gruas Missa in D (1751) für Soli, Chor und Orchester. Außerdem bieten die Musiker Pietro Pompeo Sales’ „Lauda anima mea“ (1744) für Sopran-Solo, Chor und Orchester.

Sales kam als Kapellmeister mit einer umherziehenden Operntruppe an den Rhein. Die Musikerfamilie Grua stand lange Zeit in den Diensten Jan Wellems, dessen 365. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Wellem liebte das angenehme Leben und opulente Musik. Diese Musik wurde entscheidend von den Gruas geprägt. Prächtige Musik begegnet uns auch in der Missa in D von 1751, mit Trompeten und Pauken.

Carlo Pietro Grua kam als Kind nach Düsseldorf, erhielt seine umfassende musikalische Ausbildung bei seinem Onkel, der Kapellmeister in Jan Wellems Hofkapelle war. Später wurde Carlo Pietro selbst Kapellmeister und wechselte in dieser Funktion an den Mannheimer Hof. Dort war er für die Kirchenmusik zuständig. Einige seiner Oratorien sind heute noch bekannt, allerdings keine Messkompositionen, obwohl es sie gegeben haben muss. headtopics.com

Die Verbundenheit der Musikerfamilie Grua zu Düsseldorf ließ Robrecht gerade nach diesen Messkompositionen suchen. Nach eingehender Recherche und einigen Umwegen entdeckte er die Missa in D in der Universitätsbibliothek. Dort lagert die Partitur von 1751 in Carlo Pietros Handschrift, die zur Ausgangspunkt für das Düsseldorfer Aufführungsmaterial wurde.

Zunächst bedeutete das, die komplette Partitur am PC abzuschreiben, wobei auch Schreibfehler korrigiert werden mussten. Danach wurden die Stimmen der Instrumentalisten einzeln eingerichtet. Schließlich folgten die Chorstimmen und Gesangssolistennoten samt Text. headtopics.com

Musikalische Wiederentdeckung in der Herz-Jesu-KircheZum ersten Mal seit 272 Jahren erklingt in der Düsseldorfer Herz-Jesu-Kirche die Missa in D von Carlo Pietro Grua. Auch Pietro Pompeo Sales' Lauda anima mea wird aufgeführt. Weiterlesen ⮕

Demonstration in Paderborn für Frieden in GazaIn Paderborn haben 120 bis 150 Teilnehmer vor der Herz-Jesu-Kirche für Frieden und ein sofortiges Ende des Krieges in Gaza demonstriert. Redner fordern ein Ende der Bombardierung Gazas und einen gerechten Frieden in Nahost. Weiterlesen ⮕

Das Herz der italienischen Fans schlägt in Misano unüberhörbarBMW-Werksfahrer sagt, dass die italienischen Fans den Motorradrennsport lieben und sie in Misano mit offenen Armen willkommen heißen. Die Strecke ist kurvig und schnell, und BMW hat während der Tests an technischen Details gefeilt. Lesen Sie mehr in Ausgabe 26 der Wochenzeitschrift SPEEDWEEK. Weiterlesen ⮕

Gesunde Ernährung: Kardiologe gibt Tipps für ein gesundes HerzDr. Stefan Waller (Dr. Heart) gibt Tipps für eine gesunde Ernährung, um das Herz zu schützen. Er empfiehlt die 6:3-Regel und zeigt sechs Lebensmittel, die täglich gegessen werden sollten und drei, die vermieden werden sollten. Weiterlesen ⮕

Josh Allen - Ein Superstar mit ganz großem HerzDieses Spiel hatte alles zu bieten! Mahomes, Kelce und die Superstars der Kansas City Chiefs waren zu Gast im verschneiten Denver und bekamen ordentlich auf die Wintermütze! Weiterlesen ⮕

Aarnink nach Spielabbruch: 'Da blutet einem als Fußballfan das Herz'Video: Aufgrund der Wetterbedingungen musste Schiedsrichter Arne Aarnink das Spiel zwischen Saarbrücken und Dresden abbrechen. Für den 38-Jährigen eine alternativlose Entscheidung, auch wenn ihm als Fußballfan das Herz blutet. Weiterlesen ⮕