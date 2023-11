Durchsuchungen nach drei Toten: Frau wegen tödlichem Pilzgericht festgenommen

Nach dem Essen wurden die vier Gäste schwer erkrankt ins Krankenhaus eingeliefert. Innerhalb weniger Tage starben die 70-jährigen Schwiegereltern und die 66-jährige Ex-Schwägerin. Lediglich der 68-jährige Ex-Schwager erholte sich nach zweimonatiger Behandlung und überlebte. Forensische Untersuchungen ergaben, dass sich in dem Essen ein giftiger Pilz befand. Dabei soll es sich um den Grünen Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) gehandelt haben.

Die Polizei von Victoria sagte nach der Festnahme am Donnerstag, die Frau werde von Ermittlern befragt, für ihr Haus sei ein Durchsuchungsbefehl erlassen worden. Das Haus und das Grundstück seien zudem mithilfe von Spürhunden durchsucht worden. Inspektor Dean Thomas sagte, die Festnahme sei der nächste Schritt in einer "komplexen und gründlichen Untersuchung" durch Ermittler der Mordkommission.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BILD: Rätselhafte Entdeckung: Archäologen finden Skelett einer wohlhabenden Frau neben ihrem toten MannDer Schädel gleicht einer leeren Hülle, das Gesicht ist völlig verschwunden. Was ist mit dieser Frau passiert? Das unheimliche, menschliche Skelett ist zusammen mit einem weiteren in der Erde nahe Eisleben entdeckt worden. Es birgt dunkle Geheimnisse, die Experten jetzt nach und nach lüften. Sicher ist: Die Frau zählte zu den wohlhabendsten Menschen, muss in der Gesellschaftsordnung einmal weit über anderen gestanden haben, genauso wie ihr toter Mann, den man neben ihr fand – mit einem Messer.So lagen die beiden nebeneinander. Laut Archäologen waren sie vermutlich verheiratetArchäologen gehen davon aus, dass die kleine Dame (etwa 1,55 Meter groß) und ihr etwas größerer Mann im 9. Jahrhundert gelebt haben. Man grub ihre Überreste auf der ehemaligenaus – einem Ort, an dem Aufzeichnungen nach die Kaiser Otto der Große und Otto II. residierten. Vergangene Woche wurden dort Häuser, Burgen und jenes Grab freigelegt, in dem das Paar für tausende Jahre ganz dicht nebeneinander lag. „Das lässt darauf schließen, dass die beiden verheiratet waren“, erklärte Projektleiter und Archäologe Felix Biermann vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt gegenüber BILD. Ob sie getrennt oder gleichzeitig starben, ist noch unklar.Auffällig: Dem Mann wurden pompöse Oberbeigaben mit ins Grab gelegt

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Berlin & Brandenburg: Durchsuchungen wegen Drogenhandels: Zwei Männer in U-HaftAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Ermittlungen: Durchsuchungen wegen Drogenhandels: Vier FestnahmenBerlin (bb) - Die Polizei hat bei Durchsuchungen wegen des organisierten Handels mit Drogen in Berlin zwei Männer festgenommen. Der 38-Jährige und der

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Berlin & Brandenburg: Durchsuchungen wegen Drogenhandels: Vier FestnahmenAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

CITYREPORT: Organisierter Handel mit Drogen - vier Festnahmen bei DurchsuchungenBerlin - Zehn Wohnungen und zwei Fahrzeuge wurden gestern wegen organisierten Handels mit Betäubungsmitteln durchsucht, vier Personen wurden vorläufig festge

Herkunft: CityReport | Weiterlesen ⮕

BILD: Durchsuchungen im Fall des russischen Oligarchen Alischer Usmanov für rechtswidrig erklärtMehrere Durchsuchungen im Fall des russischen Oligarchen Alischer Usmanov wurden laut einem Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt als rechtswidrig erklärt. Lesen Sie exklusiv mit BILDplus, welche Auswirkungen dies für Usmanov hat und warum sein Anwalt die deutsche Justiz scharf kritisiert.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕