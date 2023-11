Durchsuchungen im Umweltministerium wegen Verdacht auf Einflussnahme und Korruption

Das Umweltministerium bestätigte die Durchsuchungen, machte aber keine Angaben zum Grund der Ermittlungen. Durchsucht wurden demnach auch dieDas Umweltministerium bestätigte die Durchsuchungen, machte aber keine Angaben zum Grund der Ermittlungen. Sind die Durchsuchungen Teil einer Untersuchung, die sich insbesondere um den Verdacht der Einflussnahme und Korruption bei Verträgen zur Produktion von sogenanntem grünem Wasserstoff und zum Abbau von Lithium dreht.

Grüner Wasserstoff wird mit Strom aus erneuerbaren Energien produziert. Lithium wird zur Herstellung von Batterien verwendet und ist daher für die Energiewende von wesentlicher Bedeutung

:

DLFNACHRİCHTEN: Gesetzentwurf zu Werbung - EU will ausländischen Einfluss auf Wahlen begrenzenDie Europäische Union will ausländische Einflussnahme auf Wahlen begrenzen.

TAGESSPİEGEL: Verdacht auf Volksverhetzung: Polizei ermittelt gegen Redner von propalästinensischer Demonstration in EssenBei einer als propalästinensischen angekündigten Demo waren auch Zeichen gezeigt worden, die den verbotenen Symbolen des IS und der Taliban ähnelten. Bild- und Tonaufnahmen werden nun ausgewertet.

SPEEDWEEKMAG: Haas-Protest USA-GP: Albon, Stroll, Pérez im Verdacht​Am Mittwoch, 8. November, werden die FIA-Rennkommissare des USA-GP darüber befinden, ob ein Einwand des Haas-Teams zulässig ist. Kommen Strafen für Alex Albon, Lance Stroll und Sergio Pérez?

CİTYREPORT: Verdacht des Fahrens unter DrogeneinflussZepernick Am frühen Morgen des 07.11.2023 hielten Polizisten in der Bucher Straße einen Renault Twingo zu einer Kontrolle an. Da dessen Fahrerin nicht den

FOCUSONLİNE: Thomas Gottschalk äußert in Läster-Attacke gegen Amira Pocher pikanten VerdachtThomas Gottschalk hat sich überraschend über die Schlagzeilen um die Pocher-Trennung gesprochen. Dabei stellt sich der Entertainer klar auf die Seite von Comedian Oliver Pocher. Bezüglich dessen Ex Amira hingegen äußert Gottschalk eine pikante Unterstellung.

WDRAKTUELL: Verdacht auf Verbreitung von Kinderpornografie - Festnahme in DortmundBlaulicht

