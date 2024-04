Dünger aus künstlichem Urin wird in Deutschland getestet

Urin landet eigentlich in der Toilette, vielleicht auch mal am Baum oder im Gebüsch. Doch jetzt können Hobby-Gärtner in ganz Deutschland einen Dünger aus künstlichem Urin testen! Wissenschaftler des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) haben diesen Recycling dünger entwickelt. Ziel ist es, die Akzeptanz und Wirkung von urinbasierten Dünger n zu erforschen, erklärt Agrar-Wissenschaftler Felix Zoll vom ZALF. Nein.

Dünger aus menschlichem Urin darf derzeit weder in Deutschland noch in der EU angewendet werden. Die ZALF-Experten und die mitmachenden Versuchspersonen verwenden deshalb Dünger aus künstlichem Urin. Schulen und Geschäften testen jetzt die Wirkung auf das Wachstum von Pflanzen. Zudem wird untersucht, inwieweit sich der künstliche Urin auf Erde und Substrat auswirkt. Stichwort: pH-Wert. Was die Forscher überdies interessiert: das mögliche Marktpotenzial von Workshops werden zum Beispiel mit kleinen und mittelständischen Unternehmen und Start-ups aus dem Bereich rund um den Recyclingdünger organisiert. Aber auch interessierte Privat-Personen können sich für einige Lehrgänge anmelden

