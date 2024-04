Dune 3: Regisseur Denis Villeneuve arbeitet bereits am dritten Teil

Die Film reihe Dune ist wohl einer der größten Kassenschlager der vergangenen Monate. Sowohl der erste als auch der zweite Teil begeisterten die Fans. Der dritte Streifen wird von vielen sicher schon mit Sehnsucht erwartet – und offenbar wollen die Produzenten nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen. Wie Variety jetzt berichtet, arbeite Regisseur Denis Villeneuve (56) bereits fleißig an ' Dune 3'. Auch die Produktionsfirma Warner Bros. gibt grünes Licht. Dem Film steht also nichts mehr im Weg.

Ob es ein Wiedersehen mit bekannten Darstellern gibt, ist noch nicht klar. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass Timothée Chalamet (28) oder Zendaya (27) wieder dabei sind. 'Dune 2' scheint aktuell auf dem Vormarsch zu sein, den Einnahmerekord von Avatar: The Way of Water brechen zu wollen. Noch ist die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke, die das Fantasy-Epos von James Cameron (69) gesetzt hatte, aber weit entfernt. Vor wenigen Wochen knackte 'Dune' die 500 Millionen Eur

Dune Denis Villeneuve Warner Bros. Filmreihe Timothée Chalamet Zendaya

