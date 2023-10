Duisburg: Straße in Ruhrort zur Fahrradstraße umgebaut

OB Sören Link (2.von rechts), Hendrik Trappmann (links), Fahrradbeauftragter Peter Steinbicker (3.von links) und Bezirksmanager Marcus Dorok (rechts).Die Arbeiten zur Umgestaltung der Krausstraße in Duisburg-Ruhrort zur Fahrradstraße sind abgeschlossen. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. „Fahrradstraßen sind Bestandteil einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Verkehrspolitik. Sie motivieren uns hoffentlich alle, öfter vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen.

„Fahrradfahren ist eine gesunde und umweltfreundliche Alternative zum Auto und bringt gleichzeitig mehr Bewegung in den persönlichen Alltag. Zudem ist es auch eine kostengünstige Möglichkeit sich fortzubewegen“, ergänzt Hendrik Trappmann, Leiter des Amts für Stadtentwicklung.Auf Fahrradstraßen wie der Krausstraße hat der Radverkehr Vorrang. So dürfen Radfahrende dort auch nebeneinander fahren.

Das Parken wurde neu geordnet und ist nur innerhalb der markierten Parkstände erlaubt. Für die Einrichtung der Fahrradstraße sind vier Parkplätze entfallen, dafür entstanden 15 neue Fahrradabstellanlagen und zwei Abstellmöglichkeiten für Lastenräder.Für alle gilt die Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Allerdings geben die Radfahrenden das Tempo vor. headtopics.com

Die Gesamtkosten der Umgestaltung der Krausstraße, inklusive der Sanierung der gesamten Fahrbahn, belaufen sich auf rund 280.000€. Die Einrichtung weiterer Fahrradstraßen sei in Planung.

Urlaub in Duisburg​: „Ruhrort ist für mich das St. Pauli des Ruhrgebiets“​Christian Böß hat vor vielen Jahren sein Herz für Duisburg entdeckt. Seitdem reist er regelmäßig aus dem Kneippkurort Bad Camberg in die Ruhrgebietsstadt, um dort Urlaub zu machen. Was ihm besonders gut gefällt. Weiterlesen ⮕

Rot-Weiss Essen gewinnt Derby gegen MSV DuisburgRot-Weiss Essen hat das Derby gegen MSV Duisburg knapp für sich entschieden. Nach einem ausgeglichenen Spielstand kurz vor Ende gelang RWE in der Nachspielzeit der entscheidende Treffer zum Sieg. Duisburg zeigte eine starke Leistung in der Defensive, konnte jedoch im Angriff keine echten Torchancen verwerten. Schlussmann Vincent Müller verhinderte mit starken Paraden einen Rückstand der Duisburger in der ersten Halbzeit. Nach der Pause starteten die Duisburger furios, konnten jedoch keine weiteren Tore erzielen. Weiterlesen ⮕

Israelkritische Plakate bei pro-palästinensischen Demonstrationen in DuisburgBei pro-palästinensischen Demonstrationen in Duisburg wurden israelfeindliche Plakate gezeigt. Die Polizei hat diese sichergestellt und drei Strafanzeigen geschrieben. Auch in Dortmund gab es Demonstrationen, bei denen es zu Verstößen gegen Auflagen kam. Weiterlesen ⮕

Rot-weißer Rausch, blau-weißer Frust: Essen gewinnt nach 40 Jahren erstmals wieder in DuisburgEssen gewinnt nach 40 Jahren erstmals wieder in Duisburg. Das 2:1 fällt in der 93. Minute nach einer furiosen Schlussphase. MSV-Trainer Boris Schommers findet das 1:2 'sehr, sehr bitter'. Weiterlesen ⮕

RWE feiert ersten Sieg in Duisburg seit 40 JahrenRot-Weiss Essen gewinnt das Derby gegen den MSV Duisburg und sichert sich den dritten Sieg in Folge. Trainer Christoph Dabrowski freut sich über den Erfolg und betont die Bedeutung des Derbys für die 3. Liga. Weiterlesen ⮕

MSV Duisburg verliert trotz guter AnsätzeDie Niederlage gegen Essen war die dritte im dritten Spiel unter dem neuen Trainer. Das Team muss hart arbeiten, um aus der Krise zu kommen. Weiterlesen ⮕