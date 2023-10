Duisburg; Kulturpreis Applaus geht an viele Lokale in NRW

Auch in diesem Jahr wurde wieder der Spielstättenprogrammpreis „Applaus“ vergeben. Von den insgesamt 96 Auszeichnungen gingen die meisten an Nordrhein-Westfalen, darunter an einen bereits bekannten Preisträger aus Duisburg.