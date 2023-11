Ducati-Rennchef Gobmeier: «Es gibt Langzeitstrategie»

Ob der Vorstandswechsel Auswirkungen auf Ducati haben wird, «kann ich nicht abschätzen», erklärte Ducati-Rennchef Bernhard Gobmeier gegenüber SPEEDWEEK.com. «Dürheimer war ein großer Unterstützer von Ducati und Ducati Rennsport. Der Wechsel ist eine große Überraschung für uns.

Gobmeier glaubt nicht, dass der Vorstandwechsel bei Audi Auswirkungen auf den Ducati-Rennsport haben wird: «Im VW-Konzern gibt es verabschiedete Strategien für alle Marken. Wie ich den Konzern bislang kennengelernt habe, steht er zu seinen Strategien.»

Über den neuen Entwicklungschef Hackenberg hat Gobmeier nur Gutes gehört. «Ich habe ihn erst einmal getroffen», sagte der Bayer. «Er ist motorsportbegeistert, ein guter Ingenieur, hat sehr viel technisches Verständnis und ist ein begeisterter Auto- und Motorradfahrer. Er kann auch ein Rennauto schnell bewegen.»Bereits 2012 tauschte Audi-Chef Rupert Stadler drei Vorstände aus.

Die Premiummarke Audi steht intern seit Längerem in der Kritik. Den Markenslogan «Vorsprung durch Technik» löse Audi viel zu selten ein, monieren Top-Manager in einem Bericht des Magazins Der Spiegel. Konkurrent BMW gelte in der Branche als technisch führend dank seiner Spritspartechnik Efficient Dynamics und dem Elektroauto i3, das mit einer Karosserie aus mit Kohlefaser verstärktem Kunststoff auf den Markt kommt.

