Dubai Airshow: Emirates, Flydubai und andere Fluggesellschaften bestellen Hunderte neue Flugzeuge

Bei der am Montag gestarteten Dubai Airshow überbieten sich die Golf-Carrier Emirates und Flydubai mit Bestellungen. Auch Turkish Airlines, SunExpress und Air Baltic wollen Hunderte neue Flugzeuge. Abseits der Messe spielt auch China mit. Die Aktien von Airbus und Boeing reagieren erfreut, doch eine bleibt enttäuscht etwas zurück. Noch.

Klimawandel, geopolitische Krisen oder die Nachwehen der Corona-Pandemie – all diese Aspekte haben offenbar keinen Einfluss auf die Wachstumspläne vieler Fluggesellschaften. Am Montag begann die Dubai Airshow, die noch bis zum 17. November läuft. Die Duopolisten Airbus und Boeing können sich vor Bestellungen kaum retten, vor allem die Amerikaner.Zum Start der Luftfahrtmesse in Dubai bescherte etwa die arabische Flugliniedem US-Flugzeugbauer Boeing einen Großauftrag über 95 Großraumjets. Darunter sind 55 Maschinen vom Typ Triple Seven, die einen Listenpreis von insgesamt 52 Milliarden Dollar haben. erstmals Großraumjets und bleibt dabei dem Hersteller Boeing treu. Das Unternehmen bestellte 30 Maschinen vom Typ 787-9 'Dreamliner

:

Emirates bestellt 95 Boeing-Langstreckenjets - Die arabische Fluggesellschaft Emirates kauft bei Boeing auf einen Schlag 95 Großraumjets für die Langstrecke. Die Bestellung umfasse 90 Maschinen aus der modernisierten Reihe 777X und

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), a leading designer and manufacturer of proven, reliable Remotely Piloted Aircraft (RPA) systems

China erwägt Ende des Bestellstopps für Boeings 737 Max - Ein Zusammentreffen von US-Präsident Joe Biden mit Chinas Staatschef Xi Jinping könnte dem US-Flugzeugbauer Boeing laut Insidern einen lang ersehnten Durchbruch bringen.

Turkish Airlines womöglich vor bisher größter Flugzeugbestellung - Turkish Airlines steht womöglich vor ihrer bisher größten Flugzeugbestellung. Auf der Dubai Air Show wird die türkische Fluggesellschaft wohl eine Bestellung über rund 350 Maschinen bei Airbus bekannt geben, wie es von Insidern heißt.

