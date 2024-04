DTM: Gerüchte um Felipe Massa

Die DTM erlebt derzeit eine Fülle an Gerüchten. Ein Name, der immer wieder auftaucht, ist Felipe Massa. Sind die Hersteller grundsätzlich an einer Verpflichtung des Brasilianers interessiert? Eine «Silly Season» wie in der Formel 1 war in der DTM in den vergangenen Jahren eine absolute Seltenheit. Es gab kaum Gerüchte, Audi, BMW und Mercedes setzten eher mehr als weniger auf Kontinuität und nahmen nur ganz wenige Änderungen an ihren Fahrerkadern vor. Große Namen? Wurden kaum gehandelt.

Im Zuge der möglichen Reduzierung des Fahrerfeldes ist der Markt in diesem Jahr allerdings ordentlich in Bewegung gekommen. Sollte die Reduzierung abgenickt werden, würden bei jedem Hersteller automatisch zwei Plätze wegfallen, auch eine darüber hinaus gehende personelle Neuausrichtung scheint nicht unwahrscheinlich. Ein Name, der zuletzt ins Spiel gebracht wurde, ist Felipe Massa. Der Brasilianer beendet zum Saisonende seine Karriere in der Formel 1

