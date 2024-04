DTM Fahrer schließen irre Wette ab

Die neue DTM ohne unmittelbaren Einfluss der Hersteller macht es möglich: Zwei Fahrer trinken ein, zwei Bier zu viel und schließen eine irre Wette ab. Esteban Muth kam im achten Saisonrennen am Sonntag näher. Und näher. Marco Wittmann bekam der T3-Pilot aber nicht mehr, der zweimalige Champion wurde im BMW Dritter, Muth im Lambo Fünfter. «Ich habe ihn im Rückspiegel gesehen, war aber sehr entspannt. Ich habe ihm gesagt, dass nicht mehr viele Rennen übrig sind», sagte Wittmann und grinste breit.

Er ist auf einem guten Weg, die wohl irrste Wette der DTM für sich zu entscheiden. Es ist eine Geschichte, die zeigt, dass sich die DTM ohne direkten Einfluss der Hersteller durchaus verändert hat. Wittmann machte nämlich gar keinen Hehl daraus, dass er den Sieg in Zolder zuletzt mit ein paar Kollegen begossen hat. «Wie das an so einem Abend ist, laufen da nicht nur ein, zwei Bier, sondern ein paar mehr. Irgendwann kam die Wette zustande», sagte Wittmann in Sat.

