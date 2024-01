Drohnen im Einsatz für die Medizin in Berlin: Was lange getestet wurde, geht bald in den Regelbetrieb über. Künftig sollen 13 Krankenhäuser per Drohne mit dem Zentrallabor verbunden werden.Auch in Berlin werden Drohnen bald zum Alltagsbild gehören. Sicher nicht, wie man es aus Science-Fiction-Filmen kennt, aber dennoch im regelmäßigen, kleinen Flugverkehr für eilige medizinische Laboruntersuchungen.

Der Einsatz bleibe zu Beginn überschaubar, so Klaus Tenning, Projektleiter am Labor Berlin: "Wir werden mit einer Strecke starten, zwischen fünf bis zehnmal wird der Quadcopter am Tag fliegen. Und die Strecke wird unter zehn Kilometer sein." Der Quadcopter zum schnellen Transport durch die Stadt ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Vivantes und Charité. Die Drohne transportiert in einer rote Box Notfalldiagnostik, also vorrangig Blutproben von Patienten, die sonst bis zu einer Stunde unterwegs wären."Wenn es beispielweise einen Verdacht auf eine Vergiftung gibt, kann das nur im Zentrallabor Berlin durchgeführt und überprüft werde





