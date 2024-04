Dressurikone Isabell Werth reitet beim Weltcupfinale in Riad um ihren sechsten Titel . Die beste Reiterin der Geschichte hat gute Erfolgsaussichten . Ihre ärgste Konkurrentin aus dem eigenen Lager, Jessica Bredow-Werndl wird nicht dabei sein. Allerdings muss die siebenmalige Olympiasiegerin kurzfristig umsatteln: Statt mit Emilio wird die Rheinbergerin mit Spitzenpferd Quantaz antreten.Vor ihrer ersten großen Titel jagd im olympischen Sommer geriet Isabell Werth ins Schwärmen.

Ab Mittwoch tanzt Werth in Abwesenheit von "JBW" in Riad immerhin mit einem Teil der Dressurelite um die Wette. Die siebenmalige Olympiasiegerin, die in Paris ihren siebten Start bei Sommerspielen anpeilt, musste dabei bereits umplanen. Eigentlich wollte sie Emilio satteln, da dieser an einer Knochenhautentzündung erkrankte, wird die Rheinbergerin mit Spitzenpferd Quantaz antreten.Für Theodorescu kein Problem: "Das ist bei uns Alltag.

