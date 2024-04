Dresdner SC verliert erstes Spiel im Playoff-Halbfinale gegen Allianz MTV Stuttgart

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind mit einer Niederlage ins Playoff-Halbfinale gestartet. Das Team von Alexander Waibl unterlag im ersten Spiel der Best-of-three-Serie bei Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart klar mit 0:3 (20:25, 18:25, 23:25). Damit stehen die Elbestädterinnen am Sonnabend daheim schon mit dem Rücken zur Wand, brauchen unbedingt einen Sieg, um weiter auf den Finaleinzug hoffen zu können.

Die Gastgeberinnen diktierten vor 2206 Zuschauern von Beginn an das Geschehen auf dem Feld. Dagegen fanden die DSC-Damen nicht zu ihrem Rhythmus. Die Annahme wackelte, sie konnten ihre Chancen im Angriff nicht konsequent nutzen und sie fanden gegen Ausnahmekönnerin Krystal Rivers (19 Punkte) in der Abwehr kein Mittel. Alexander Waibl versuchte es mit mehreren Wechseln, doch die taktisch gut eingestellten Stuttgarterinnen fanden immer wieder Lösungen im Angriff und zeigten sich auch in der Abwehr voll fokussier

