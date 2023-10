Dresden: Wohnungswirtschaft begrüßt Kauf von 1200 Wohnungen

Der Verband der Wohnungswirtschaft (vdw) in Sachsen hat die Ankündigung der Stadt Dresden begrüßt, rund 1200 Wohnungen vom Immobilienunternehmen Vonovia erwerben zu wollen. Die Entscheidung setze ein wichtiges Zeichen, teilte Verbandssprecher Alexander Müller am Freitag mit."Nur mit einer starken kommunalen Wohnungswirtschaft kann es gelingen, die Herausforderungen auf den Wohnungsmärkten zu bewältigen.

Der Kauf, dem der Dresdner Stadtrat noch zustimmen muss, bedeute eine erhebliche Erweiterung der angebotenen Wohnungsgrößen und Wohnlagen, sagte der Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft WiD, Steffen Jäckel.kaufen zu wollen. Für die Mieterinnen und Mieter würden sich keine Veränderungen ergeben, hieß es.

