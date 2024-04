Berlin/Paris - Die Menschenrechtsorganisation "Reporter ohne Grenzen" (RSF) meldet eine dreistellige Zahl an getöteten Journalisten im Gazastreifen und an anderen Schauplätzen des Konflikt s. Im israelischen Krieg gegen die Hamas seien seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 112 "Medienschaffende" getötet worden, teilte die Organisation am Samstag mit. Angesichts der Bombardierungen sei es für Reporter in Gaza extrem gefährlich, ihrer Arbeit nachzugehen.

Bis heute, sechs Monate nach Kriegsbeginn, komme fast niemand zum Berichterstatten in den Gazastreifen hinein, nur wenige durften ihn verlassen. "Die Grenzen zum Gazastreifen müssen endlich für internationale Medien geöffnet werden", sagte RSF-Vorstandssprecherin Katja Gloger."Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, den Druck auf die israelischen Behörden zu erhöhe

