Drei Schüler in U-Haft nach brutalem Mord an 47-Jährigem

Drei Schüler (14, 15, 15) in U-HaftEr war oft in der Natur, liebte Musik, hatte viele Freunde. Dann wurde Thorsten D. brutal aus dem Leben gerissen. Drei Teenager haben den 47-Jährigen regelrecht niedergemetzelt! Am Donnerstagmorgen lag seine Leiche auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg (Kreis Lippe). Die Mordkommission „Feder“ ermittelt, kaum zwölf Stunden später sind die mutmaßlichen Mörder gefasst. Es sind drei Schüler – einer 14, die anderen beiden 15 Jahre alt. Weiterlesen:

Elf Jahre Haft für Mord an der eigenen MutterGeschlagen, erwürgt und dann erschossen: Ein junger Mann wollte im März dieses Jahres offenbar sicher gehen, dass seine Mutter stirbt. Am Landgericht Hof wurde in dem Mordprozess ein Urteil gefällt. Das sieht auch eine jahrelange Haftstrafe vor. Weiterlesen ⮕

Armbrust-Mord in Thiersheim: Elf Jahre Haft für ImpfgegnerHof/Saale – Er hielt Impfungen für Teufelszeug, sprach von einer Gewissensentscheidung ... Weiterlesen ⮕

Drei Jugendliche nach Mord eines Obdachlosen in Nordrhein-Westfallen festgenommenHorn-Bad Meinberg - Am Donnerstagmorgen hat eine Passantin die Leiche eines Mannes auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg entdeckt. Nun wurden drei Jugendliche als Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen ihren Angriff auf den Mann gefilmt haben. Weiterlesen ⮕

drei Jugendliche in U-Haft, Tat gefilmtDie Tat macht die Ermittler sprachlos. In Horn-Bad Meinberg im Teutoburger Wald soll ein Obdachloser durch die Gewalt von Jugendlichen ums Leben gekommen sein. Es gibt Aufnahmen der Tat, die der Polizei vorliegen. Weiterlesen ⮕

Totschlag in Horn, Westfalen: Polizei mit Details zu tatverdächtigen JungsNach der tödlichen Attacke auf einen Obdachlosen sind die drei Jugendliche in Haft. Die Polizei gab nun Details zu den drei Tatverdächtigen preis. Weiterlesen ⮕