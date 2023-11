Drei Plätze bei der EURO 2024 über Playoffs vergeben

Drei Plätze bei der EURO 2024 werden über die Playoffs vergeben. Wer es in der Quali nicht schafft, kann das hier nachholen - aber nur, wenn die Ergebnisse in der Nations League stark genug waren. Von Chaled Nahar Wie viele EM-Plätze werden über die Playoffs vergeben? Drei. Vor den Playoffs werden sich neben dem automatisch qualifizierten Gastgeber Deutschland die zehn Gruppensieger der Qualifikation und auch die zehn Gruppenzweiten direkt qualifiziert haben.

Zu diesen 21 Teams kommen bei der EURO 2024 dann die drei Sieger aus den drei Playoff-Turnieren dazu. Wie erreichen die Teams die Playoffs zur EURO 2024? Die Ergebnisse in den Qualifikationsgruppen spielen bei den Playoffs keine Rolle. Grundlage für die Zusammenstellung der Playoffs sind alleine die Ergebnisse aus der Nations League in der Saison 2022/23 - für die Teams, die dort gut abgeschnitten haben, kann sich das nun auszahlen. Wie werden die drei Turniere zusammengestellt? Die drei Ligen A, B und C der Nations League bilden jeweils eines der Playoff-Turniere, bei denen jeweils vier Teams mitspiele





