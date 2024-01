Drei Menschen in Montabaur getötet: Täter beichtet Freundin

Ein 37-Jähriger soll drei Menschen getötet und die Tat dann seiner Freundin gebeichtet haben. In einem Haus im rheinland-pfälzischen Montabaur sind am Donnerstag drei Leichen gefunden worden. Der mutmaßliche Täter ist inzwischen hirntot. Rund um das Haus in einer Nebenstraße in Montabaur herrscht am Donnerstag eine fast ruhige Stimmung. Doch immer wieder laufen Polizisten in weißen Anzügen und mit Mundschutz den kleinen Aufgang zur Haustür hoch und runter.

Im Inneren des Hauses spielte sich eine Gewalttat ab: Ein 37 Jahre alter Mann soll laut Staatsanwaltschaft seinen Vater sowie dessen Ehefrau und deren gemeinsamen Sohn (3) getötet haben. Nach dpa-Informationen gehen die Ermittler davon aus, dass die Opfer erschossen wurden. 'Hintergrund der Tat dürften nach bisherigem Kenntnisstand familiäre Streitigkeiten gewesen sein. Täter und Opfer wohnten im selben Anwesen', teilte die Anklagebehörde in Koblenz mit





RTL_com » / 🏆 101. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

35.000 Menschen in Lützerath35.000 Menschen versammeln sich in Lützerath, um gegen die Räumung des Dorfes zu protestieren.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

AfD-Politiker schwadronieren mit Rechtsextremisten über Vertreibung von Millionen MenschenAfD-Politiker haben konspirativ mit Rechtsextremisten über die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland schwadroniert. Es wird diskutiert, ob dies ein Argument für ein Parteiverbot ist.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

5000 Menschen demonstrieren in Saarbrücken gegen AfD und RechtsDem Aufruf zu einer Kundgebung auf dem Saarbrücker Landwehrplatz gegen Rechts und gegen die AfD waren am Sonntag 5000 Menschen gefolgt. Sprecher zahlreicher Jugendorganisationen forderten ein Verbot der AfD und setzten sich für Vielfalt und Demokratie in Deutschland ein.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Gesundheitsdigitalisierung und Gesundheitsdatennutzungsgesetz in DeutschlandEin Interview mit Manuel Hofmann über die Auswirkungen der beiden Gesetze auf chronisch kranke Menschen

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Begegnungscafé in Volkach unterstützt ukrainische EinwandererEin großer, heller Raum im Pfarrheim Volkach. Die Tische stehen in U-Form. An einer Wand ein Buffet: Kaffee, selbstgebackener Kuchen. An den Tischen sitzen ältere Menschen aus Volkach, vier Männer spielen Karten. Mit dabei sind aber auch Menschen aus der Ukraine, die jetzt hier wohnen. Menschen wie Olha. Sie kam letztes Jahr im April nach Deutschland.Olha kam mit ihren beiden Kindern und ihrer Mutter nach Volkach. Ihre Tochter geht schon in die Krippe, erzählt sie, ihre Mutter arbeitet in einem Volkacher Restaurant und sie und ihr Sohn besuchen Integrationskurse. Das Interview mit BR24 macht Olha auf Deutsch. Hinter dem Begegnungscafé steckt der Helferkreis Volkach. Seit Olha nach Volkach gekommen ist, unterstützt sie auch der Helferkreis. "Sie helfen uns beim Wohnung suchen zum Beispiel, mit der Kleidung, erklären viele Dokumente und Papiere" und helfen dann auch die Papiere auszufüllen

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

100 Tage Hamas-Angriff auf IsraelIn mehreren Städten gingen gestern Menschen auf die Straße, um ihrem Unmut über die Partei Luft zu machen. In Duisburg, wo AfD-Funktionäre zu einem Neujahrsempfang zusammen kamen,. In Düsseldorf demonstrierten laut Polizei rund 650 Menschen für ein Parteiverbot. Heute soll es Demonstrationen in Saarbrücken und in Berlin geben.Ein Verbot würde Unzufriedenheit und Unmut bei AfD-Anhängern nur steigern – das könne nicht gut enden. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert erneut eine"Allianz der Mitte", um die politischen Ränder zu schwächen. Im 'Tagesspiegel am Sonntag' forderte er außerdem ein schnelles Treffen von Bund und Ländern zur Migration. Auslöser der Demos waren Recherchen des Netzwerks Correctiv, wonach AfD-Mitglieder an einem Treffen mit Rechtsextremen teilgenommen haben. Ein Thema: Ideen zu millionenfachen Abschiebungen von Menschen mit Migrationsgeschichte – auch solche, die den deutschen Pass haben. Das löst

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »