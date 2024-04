Drei Männer, die ihr eigenes Schicksal mit dem eines ganzen Volkes verknüpfen

Wladimir Putin , Wolodymyr Selenskyj und Benjamin Netanjahu : Drei Männer, die ihr eigenes Schicksal mit dem eines ganzen Volk es verknüpfen - und sich darin durchaus ähnlich sind.Über die Natur des Bösen haben sich die Philosophen über Jahrhunderte Gedanken gemacht. Was nicht geht, ist auf jeden Fall die Idee Platons, dass sich die Menschen immerzu auf das Gute und Vollkommene hin entwickeln. Ein idealisiertes Menschenbild, das schön ist, aber nicht trägt.

Das ist knifflig - und eine willkommene Gelegenheit KIs auszuprobieren. Zum Begriff des Bösen verwiesen Leo und ChatGPT zunächst auf das Zufügen von Schaden und Leid anderen gegenüber, sowie auf die Bedeutung des kulturellen und individuellen Backgrounds für die Wertmaßstäbe.

