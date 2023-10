Drei Jugendliche nach Tod eines Obdachlosen festgenommen

Für drei Jugendliche ist Untersuchungshaft angeordnet worden, sie sollen einen Obdachlosen getötet und die Tat gefilmt haben. (Christian Müller / Westfalennews / d / Christian Müller)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige im Kreis Lippe festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am Abend Untersuchungshaft für die drei Jugendlichen an. Die beiden älteren Jugendlichen haben den Angaben zufolge Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden. Eine Passantin hatte die Leiche gestern in Horn-Bad Meinberg gefunden.

Weiterlesen:

