Drei Jahre Sperre für Luis Rubiales

hat die FIFA den ehemaligen spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales für drei Jahre gesperrt. Durch die Entscheidung der Disziplinarkommission wird der 46-Jährige für jegliche Fußballtätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene ausgeschlossen. Dies gab der Weltverband am Montag bekannt.Laut FIFA habe Rubiales mit seinem Verhalten bei der Siegerehrung des WM-Finals im August gegen Artikel 13 des Disziplinarreglements verstoßen.

Der Kuss-Skandal zieht immer weitere Kreise. Verbandschef Luis Rubiales will nicht zurücktreten. Seine Mutter geht in den Hungerstreik. Was steckt hinter dem Machismo in Spanien?In seinem Statement bekräftigte der Weltverband abschließend "sein uneingeschränktes Engagement für die Achtung und den Schutz der Integrität aller Menschen sowie die Einhaltung elementarer Anstandsregeln".

Bei der Eingabe der E-Mail oder dem Passwort ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfe die Schreibweise und versuche es erneut. Bitte gib eine valide E-Mail Adresse ein. Sie muss ein @ beinhalten und eine existierende Domain (z.B. zdf.de) haben.Das Passwort muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten.Das Passwort muss mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.Falls wir die angegebene Email-Adresse kennen, erhältst du in Kürze eine E-Mail von uns mit Infos, wie du dein Passwort zurücksetzen kannst. headtopics.com

Die Aktivierung deines Accounts hat leider nicht geklappt. Möglicherweise ist der Aktivierungslink bereits abgelaufen oder es gibt gerade technische Probleme.Altersprüfung durchführen? Um Sendungen mit einer Altersbeschränkung zu jeder Tageszeit anzuschauen, kannst du jetzt eine Altersprüfung durchführen. Dafür benötigst du dein Ausweisdokument.Du wechselst in den Kinderbereich und bewegst dich mit deinem Kinderprofil weiter.An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen.

Luis Rubiales nach Kuss-Skandal für drei Jahre gesperrt - FIFA verbietet Spanier Tätigkeit auf allen EbenenNach dem Kuss-Skandal hat die FIFA den ehemaligen spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales für drei Jahre gesperrt. Weiterlesen ⮕

Luis Rubiales: Fifa sperrt Spaniens Ex-Verbandschef für drei JahreDer frühere spanische Verbandschef Luis Rubiales darf für längere Zeit keine Fußball-Tätigkeit ausüben. Die Fifa hat das Strafmaß nach dem Kuss-Skandal be... Weiterlesen ⮕

FIFA sperrt Rubiales nach Kuss-Skandal für drei JahreDer frühere spanische Verbandschef Luis Rubiales darf für längere Zeit keine Fußball-Tätigkeit ausüben. Die FIFA hat das Strafmaß nach dem Kuss-Skandal bei der WM verkündet. Weiterlesen ⮕

Nach Kuss-Skandal: FIFA sperrt Rubiales für drei JahreDie FIFA reagiert auf den Kuss-Skandal von Luis Rubiales und verhängt eine mehrjährige Sperre gegen den ehemaligen spanischen Verbandspräsidenten. Weiterlesen ⮕

Nach Kuss-Skandal: FIFA sperrt Rubiales für drei JahreNach dem Kuss-Skandal hat die FIFA den ehemaligen spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales für drei Jahre gesperrt. Weiterlesen ⮕

FIFA sperrt Rubiales nach Kuss-Skandal für drei JahreDer frühere spanische Verbandschef Luis Rubiales darf für längere Zeit keine Fußball-Tätigkeit ausüben. Die FIFA hat das Strafmaß nach dem Kuss-Skandal bei der WM verkündet. Weiterlesen ⮕