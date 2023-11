Dreharbeiten zu „Deadpool 3“ werden fortgesetzt

Die Dreharbeiten zu „Deadpool 3“ gehen endlich weiter. Und um ihre Marvel-Rollen perfekt auszufüllen, legen Ryan Reynolds und Hugh Jackman wieder Masse zu.

Die mächtige Schauspielenden-Gewerkschaft Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) hat ihren Arbeitskampf in Hollywood beendet, nachdem die Studios und Streamingdienste ein finales und offenbar endlich vernünftiges Angebot durch die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) vorgelegt hatten. Über drei Monate lang wurde die gigantische Maschinerie der Film-, Serien- und TV-Landschaft der Vereinigten Staaten lahmgelegt. Monate, in denen ganze Filme und Serienstaffeln hätten fertiggestellt werden können. Monate, deren höchst reale Auswirkungen sich erst in den kommenden Monaten so richtig zeigen werden





