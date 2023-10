- Dramatischer Unfall in der Hamburger HafenCity: Ein Gerüst stürzt in die Tiefe. Mehrere Arbeiter sterben, weitere werden unter den Trümmern vermisst.

Beim Zusammenbruch eines Baugerüsts in der Hamburger HafenCity sind mehrere Arbeiter ums Leben gekommen. Ein Gerüst sei in einen innenliegenden Fahrstuhlschacht gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag - mehrere weitere Arbeiter würden noch unter den Trümmern vermisst. Die Zahl der bestätigten Toten war am Mittag noch unklar: "Wir wissen (...) von drei Toten, die wir gesichert sehen können in diesem Wirrwarr", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle für das Überseequartier. Das Gerüst soll sich acht Stockwerke über dem Untergeschoss befunden haben. Es seien 70 Rettungskräfte im Einsatz. Die Rettungsarbeiten waren schwierig. Es seien Höhenretter im Einsatz und auch ein Technischer Zug der Freiwilligen Feuerwehr. Die Baustelle wurde geräumt. Es hätten dort 1300 bis 1500 Menschen gearbeitet, sagte ein Bauleiter. headtopics.com

Auf dem 14 Hektar umfassenden Gelände entstehen Geschäfte, Gastronomie, Entertainment, Büros, ein Kreuzfahrtterminal, ein unterirdischer Busbahnhof, Hotels mit rund 1150 Zimmern sowie mehr als 1000 Wohnungen. Der nördliche Teil ist bereits seit 2019 fertig, im südlichen Teil laufen die Arbeiten.

Erst am 2. September waren vier Arbeiter bei einem ähnlichen Unfall an einer Baustelle an den Hamburger Elbbrücken - unweit der HafenCity - teils lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Baugerüst knickte ein und riss die Arbeiter etwa fünf Meter in die Tiefe, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Männer seien aus einer Höhe von etwa fünf Metern abgestürzt. Drei Bauarbeiter im Alter von 27, 35 und 53 Jahren wurden schwer verletzt. headtopics.com

Unfall in der Hamburger HafenCity: Mindestens vier Bauarbeiter sterben bei Sturz von GerüstAuf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Gerüst, auf dem sie standen, soll zusammengestürzt sein. Weiterlesen ⮕

Fünf Arbeiter sterben bei Unfall auf Baustelle in der Hamburger HafenCityBei einem Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Möglicherweise ist ein Gerüst zusammengebrochen. Weiterlesen ⮕

Fünf Arbeiter sterben nach Sturz von Gerüst in der Hamburger HafenCityBei einem Arbeitsunfall in der Hamburger HafenCity sind am Montag fünf Arbeiter von einem Gerüst gestürzt und gestorben. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Weiterlesen ⮕

Schwere Arbeitsunfall in der Hamburger HafenCityHier sind am Montagmorgen mehrere Arbeiter bei Arbeiten an einem Fahrstuhlschacht ums Leben gekommen. Weiterlesen ⮕

Mehrere Tote bei Einsturz eines Baugerüsts in der Hamburger HafenCityBeim Zusammenbruch eines Baugerüsts in der Hamburger HafenCity sind mehrere Arbeiter ums Leben gekommen. Ein Gerüst sei in einen innenliegenden Fahrstuhlschacht gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher - mehrere weitere Arbeiter würden noch unter den Trümmern vermisst. Weiterlesen ⮕

Unfall in HafenCity: Hamburg: Arbeiter stürzen mit Gerüst abHamburg - Beim Zusammenbruch eines Baugerüsts in der Hamburger HafenCity sind mehrere Arbeiter ums Leben Weiterlesen ⮕