Dramatischer Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt

📆 04.04.2024 18:05:00

Sowohl die beiden Stars Remco Evenepoel und Primoz Roglic als auch Jonas Vingegaard sind bei der Baskenland-Rundfahrt in einen dramatischen Sturz verwickelt worden. Vingegaard lag minutenlang reglos auf dem Boden, bevor er in einen Krankenwagen gebracht wurde. Evenepoel hielt sich das Schlüsselbein und Roglic humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht über den Asphalt. Bei dem Sturz haben sich die drei Radstars sowie weitere Fahrer schwer verletzt. Besonders besorgniserregend sind die Bilder von Vingegaard, der nahezu ungebremst in den Graben rauschte. Genauere Informationen über die Schwere der Verletzungen sind noch nicht bekannt.