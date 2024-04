Drama auf der Traumstraße: Hunderte Autofahrer sitzen auf beliebter Tourismusroute fest

Drama auf der Traumstraße: Hunderte Autofahrer saßen über die Osterfeiertage auf einer der beliebtesten Tourismusrouten Kaliforniens fest und mussten evakuiert werden. Nach schweren Unwettern war am Wochenende ein Teilstück des berühmten Highway Nr. 1 entlang der Pazifikküste abgebrochen und die Klippen hinabgestürzt. Die Behörden ordneten eine sofortige Vollsperrung auf etwa 50 Kilometer Länge an. Etwa 1.

600 Menschen konnten daher ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen und verbrachten die Nacht in nahen Hotels, Notunterkünften oder im Auto. Nachdem Statiker die Haltbarkeit des vom Absturz nicht betroffenen Teils der Straße geprüft hatten, konnte der Verkehr einspurig wieder fließen. Dazu wurden Konvois gebildet, um die Sicherheit zu gewährleisten. Harter Schlag für die Tourismusbranche. Der Erdrutsch ereignete sich in der Nähe der Rocky Creek Brücke

