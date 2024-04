Dragon's Dogma 2: Was bedeuten die Hand- und Ausrufezeichen?

In Dragon's Dogma 2 gibt es zwei Symbole, die für Verwirrung in der Community sorgen – die Hand und das Ausrufezeichen. Wir erklären euch, was diese beiden Zeichen in DD2 bedeuten. Blaue und braune Hand im MenüDas Hand-Symbol erscheint in Dragon's Dogma 2 an zwei verschiedenen Stellen im Menü. Besonders auffällig sind die Hände neben den Missions-Namen. Hier seht ihr regelmäßig eine blaue oder eine braune bzw. orange Hand.

Wenn eine Hand neben dem Missionsnamen auftaucht, bedeutet es, dass der jeweilige Vasall Kenntnisse über die Quest besitzt und euch dabei helfen kann.Die Zahl in dem Hand-Symbol verweist darauf, um welchen Vasall es sich handelt. Das wird durch die zweite Menü-Ansicht deutlich, in der ihr die Hände ebenfalls sehen könnt. Wenn ihr im Inventar oder im Crafting-Menü einen Gegenstand auswählt, dann werden euch rechts darunter vier Symbole angezeigt: ein Herz und drei Hände.Das Herz steht für euren Hauptcharakter, den Erweckte

