Dragon's Dogma 2: Das Urteil des Erzmagiers - So betretet ihr Myrddins Haus

In Dragon's Dogma 2 führt euch die Story zum Kontrollpunkt Ruhestadt. Dort werdet ihr ein Haus finden, in dem ihr vielleicht nicht sofort willkommen seid. Hier könnt ihr die Quest „Das Urteil des Erzmagiers“ auslösen und müsst fünf Grimoires besorgen. Wir zeigen euch, wie euch das gelingt. Myrddins Haus betretenIm Süden des Kontrollpunkts Ruhestadt befindet sich das Haus von Myrddin.

Wenn ihr euch diesem Haus nähert, kann es sein, dass er euch fortschickt und zwar mit den Worten„Jemandem ohne Anstand bringe ich keine Gastfreundschaft entgegen.“Wir haben die Worte so gedeutet, dass wir uns anständig kleiden und dann wiederkommen sollen. Während der Hauptquest „Der Thronräuber“ erhaltet ihr vornehme Kleidung und in unseren Tipps zu Dragon's Dogma 2 empfehlen wir euch, sie im Anschluss nicht zu verkaufen, weil ihr sie erneut benötigen werdet. Genau jetzt!Nachdem ihr euch umgezogen habt, könnt ihr erneut versuchen, Myrddins Haus zu betrete

Dragon's Dogma 2 Das Urteil Des Erzmagiers Myrddins Haus Quest Grimoires

