Maurice Weber ist eigentlich schon seit einiger Zeit auf Twitch unterwegs. Mit seinem eigenen Twitch -Kanal ist er nun aber auch Teil des Webedia-Netzwerk s, zu dem auch MeinMMO gehört. In einem Video hat er seine Gedanken zu Dragon’s Dogma 2 zusammengefasst. Die zu ordnen, habe einige Zeit gedauert. Der Release des Spiels war immerhin ziemlich turbulent. Erst am Tag des Erscheinens verkündete der Publisher Capcom, dass es Mikrotransaktionen geben würde. Der Aufschrei in der Community war groß.

Immerhin handelt es sich um einen Singleplayertitel zum Vollpreis. Maurice Weber hat seine eigenen Schlüsse gezogen und fand letzten Endes zu einem Fazit. Es wäre der bizarrste Steam-Release seit Langem gewesen. Der Streamer sieht ein großes Problem darin, dass zum Start von Dragon’s Dogma 2 fast nur noch über die Mikrotransaktionen gesprochen wurde – nicht aber über das gute Spiel dahinter

