Dow Jones und Nasdaq 100 unter Druck

Der Dow Jones zog gestern zunächst an und notierte zeitweise über der Nackenlinie eines Doppeltops bei 39.277 Punkten. Aber am Abend geriet der Index massiv unter Druck und fiel sogar unter das rechnerische Ziel aus dem Doppeltop. Dieses Ziel lag bei 38.674 Punkten. Auf dem Weg dorthin fiel der Index unter seinen Aufwärtstrend seit Januar 2024 und den EMA50 (Tagesbasis). Vorbörslich erholte sich der Dow Jones etwas und nähert sich wieder dem EMA. Ein Kaufsignal zeigt damit aber nicht.

Der Index könnte in den nächsten Tagen noch weiter in Richtung 38.156 oder sogar 37.790 Punkten abfallen. Ein prozyklisches Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über das gestrige Tageshoch bei 39.421 Punkten. Dann wäre ein Anstieg bis ca. 40.243 Punkte möglich.Der Nasdaq 100 eröffnete gestern stark und drückte mehrere Stunden gegen den kurzfristigen Abwärtstrend. Abend geriet der Index aber stark unter Druck und verlor ausgehend vom Tageshoch fast 500 Punkt

