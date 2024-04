Dow Jones steigt um 0,43 Prozent im NYSE-Handel

Um 17:57 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,43 Prozent stärker bei 38.145,19 Punkte n. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,320 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,884 Prozent auf 38.319,14 Punkte an der Kurstafel, nach 37.983,24 Punkte n am Vortag. Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38.386,81 Punkte . Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38.041,26 Zählern.

122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs , Intel , Nike Prozent auf 93,73 USD), UnitedHealth und Verizon . Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce , Honeywell , Apple , Home Depot und Visa .

