Douglas steigert Umsatz im zweiten Quartal

Der Konzernumsatz sei im Ende März abgeschlossenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 auf Basis vorläufiger Zahlen um 11,5 Prozent gestiegen, teilte Douglas am Montag mit. Sowohl in den Filialen als auch im Online-Geschäft hätten die Erlöse zweistellig zugelegt. Die Parfümeriekette war Ende März auf das Frankfurter Börsenparkett zurückgekehrt.

Der jährliche Aufwand für Zinsen sinke um einen Betrag von bis zu 100 Millionen Euro."Mit diesem wichtigen Schritt schaffen wir eine starke finanzielle Grundlage für die kommenden Jahre", sagte Finanzchef Mark Langer. Douglas wolle den Abbau seiner Schulden weiter vorantreiben - und "mittelfristig" eine Dividende zahlen.Douglas ist sei dem 21. März wieder an der Börse notiert. Der Ausgabepreis lag bei 26 Euro je Anteilsschein.

Douglas Umsatz Zweites Quartal Filialen Online-Geschäft Börsengang Finanzierung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FinanzenNet / 🏆 78. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

IPO-Anleger aufgepasst: Douglas-Aktie - so wirkt sich der Douglas-Börsengang auf den Aktienmarkt ausIn der kommenden Woche steht der Börsengang der Parfümeriekette Douglas an. Diese Details sollten interessierte Anleger nun im Blick behalten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Redcare Pharmacy-Aktie mit Plus: Umsatz im ersten Quartal verdoppeltRedcare Pharmacy hat den Umsatz im ersten Quartal um 50,5 Prozent auf 560 Millionen Euro gesteigert.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Delta Air Lines erwartet höheren Gewinn und Umsatz im zweiten QuartalDelta Air Lines prognostiziert, dass der Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal höher ausfallen werden als bisher erwartet. Die Geschäftsreisen ziehen an und die Nachfrage von Privatkunden vor der Sommersaison ist stabil.

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Zurück an der Börse: Der IPO von DouglasAm vergangenen Donnerstag war es so weit: Die Frankfurter Börse begrüßte mit Douglas einen alten Bekannten zurück auf dem Parkett.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands steigt im FebruarDer preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Februar gestiegen - allerdings nach einem Absturz im Januar. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem Vormonat um 2,2 Prozent. Der für Januar gemeldete monatliche Rückgang um 2,0 Prozent wurde jedoch auf 5,2 Prozent revidiert. Nach Angaben von Destatis gab es im Bereich Maschinenbau und in der Automobilindustrie größere Revisionen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im Dezember kalenderbereinigt um 5,8 Prozent niedriger.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »