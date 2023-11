Douglas Murray und Nahostkonflikt: Mit Nazis für Israel

Die entschlossenste Solidarität mit Israel kommt in den USA und Großbritannien ausgerechnet von rechts außen. Douglas Murray liefert die Stichworte. Douglas Murray hatte gerade angefangen, den Unterschied zwischen der Hamas und den Nazis zu erklären, da flog ihm eine Rakete über den Kopf.

Nachdem er sich berappelt hatte, hob der britische Publizist im israelischen Nachthimmel zum Abschluss seines TV-Interviews mit Piers Morgan zu einer historischen Abhandlung an, die weltweit Furore machen sollte. „Tatsächlich schämten sich die Nazis für ihre Taten“, behauptete er. „SS-Bataillone, die den ganzen Tag Juden in den Hinterkopf schossen und sie in Gruben schoben, mussten sich abends heftig betrinken, um zu vergessen.“ Hamas-Kämpfer, die am 7. Oktober in Israel Juden massakrierten, hätten hingegen danach stolz ihre Eltern in Gaza angerufen. „Ich übertreibe nicht. Es ist sehr interessant, und die Leute müssen das begreife

Israel und die im Gazastreifen regierende Hamas befinden sich im Krieg. Am 7. Oktober griffen Terroristen den jüdischen Staat an und töteten in Israel Tausende Menschen. Das Land reagierte mit verheerenden Luftangriffen auf den Gazastreifen, die seitdem ununterbrochen weitergehen.

Israel wirft der Hamas vor, das Al-Schifa-Krankenhaus als Kommandozentrale zu nutzen. Die Terrororganisation bestreitet das.

Noch weht die Israel-Flagge tagsüber am Augsburger Rathausplatz. Doch die Stadt möchte sie demnächst ganz abhängen. Das sorgt für Kritik. Neben dem Zentralrat der Juden kritisiert unter anderem Talya Lador-Fresher, Leiterin des Generalkonsulats des Staates

Die Jahres-Hauptversammlung des FC Bayern München fand statt. Die Bosse äußerten sich zu Noussair Mazraoui und dem Konflikt in Israel.

Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, wirft Greta Thunberg Israel-Hass vor. Dazu delegitimiere sie Israels Selbstverteidigung.

In Washington haben sich Tausende Menschen zum 'Marsch für Israel' und gegen Antisemitismus versammelt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude in Gaza-Stadt übernommen.

