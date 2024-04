Dortmund unterliegt Stuttgart mit 0:1

Zum 50-jährigen Bestehen des Westfalenstadions (seit 2005 Signal-Iduna-Park) unterliegt Dortmund dem VfB Stuttgart mit 0:1. Vor dem Spiel feiern die BVB-Anhänger ihr Heimstadion mit einer beeindruckenden Choreografie zur Historie des Vereins – einmal quer durchs Stadion. Auf der Südtribüne sind die größten Klub-Legenden zu sehen, u.a. Jürgen Klopp.-Stars ihre zuletzt starke Form (vier Siege in Folge, 2:0 bei Bayern) nicht bestätigen. Gegen Stuttgart verpassen sie den fünften Dreier in Serie und rutschen durch die Niederlage und dem Leipzig-Sieg in Freiburg (4:1) auf Rang fünf ab. Die Champions-League-Quali ist in Gefahr.. Mit dem Sieg in Dortmund festigen die Stuttgarter Platz drei, haben jetzt sieben Punkte Vorsprung auf Dortmund sowie Leipzig und sind punktgleich mit den Bayern (2:3 in Heidenheim). Außerdem feiern sie den fünften Auswärtssieg in Folge, sind seit zehn Ligaspielen ungeschlagen