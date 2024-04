Dortmund rettet 2:1-Sieg gegen Mönchengladbach

Zwei Mal Marcel Sabitzer und dann ein hartes Stück Abwehrarbeit. Zehn Dortmund er retten nach Gelb-Rot für Karim Adeyemi bei Borussia Mönchengladbach einen 2:1- Sieg .Von Beginn an zeigten sich die Schwarz-Gelben als spielbestimmende Mannschaft, die jedoch eine frühe Veränderung der Elf verzeichnen mussten. Bei seinem Startelf-Comeback musste Sebastien Haller schnell wieder vom Platz: In der zehnten Minute ging es für ihn nach einer Verletzung am Fuß nicht weiter.

Nur kurze Zeit später erhöhte Sabitzer auf 2:0. Nach einem Foul von Nathan Ngoumou an Schlotterbeck im Strafraum verwandelte er den Strafstoß. Der schnelle Doppelpack der Dortmunder rüttelte die Fohlen etwas wach. Der Anschlusstreffer gelang den Borussen durch eine Ecke von Franck Honorat auf Wöber, der diese per Kopf ins lange Eck verwandelte . Kurz darauf sicherte BVB-Keeper Gregor Kobel gegen Honorat die Führung für den BVB .

In der 55. Minute musste Adeyemi mit Gelb-Rot vom Platz. In Unterzahl spielend zogen sich die Dortmunder weiter zurück. Doch die Gladbacher konnten die Situation nicht nutzen. Kurz vor Schluss hätte Marius Wolf die Partie dingfest machen können, jedoch verhinderte Omlin dies . Bei der Eingabe der E-Mail oder dem Passwort ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfe die Schreibweise und versuche es erneut.

