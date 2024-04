Dortmund gewinnt gegen Bayern und ein BVB-Profi ist Teil des TOTW 29

Angesichts des ersten Pflichtspielsiegs der Dortmunder gegen den FC Bayern seit fast fünf Jahren ist es wenig verwunderlich, dass ein BVB-Profi Teil des TOTW 29 ist. Welche Spieler erhalten nach Top-Leistungen sonst noch Spezialkarten für FC 24? 1,96 Meter ist der Däne Tobias Lauritsen groß - beim 4:0 gegen Fortuna Sittard traf er allerdings nicht mit dem Kopf, sondern zweimal mit dem rechten Fuß. EA SPORTS verleiht seinem TOTW-Item einen 85er-Schuss und herausragende Physis (93).

Der Randers FC kämpft derzeit in der Abstiegsrunde gegen die Zweitklassigkeit - und gleichzeitig um Europa. Per Dreierpack verschaffte Mohammed Fuseini seinem Klub beim 6:2 gegen Lyngby eine starke Ausgangsposition. 98 Tempo-Punkte stechen auf seinem Inform-Objekt hervor. Der erst 18-jährige Roger Fernandes sammelte in den letzten sechs Ligapartien ganze sechs Scorerpunkte - drei davon jüngst beim 5:3 gegen Portimonense. Dieser Auftritt beschert ihm seine allererste TOTW-Karte in Ultimate Tea

