Doppelstunde Bairisch an der Münchner Volkshochschule . Eine Schülerin liest einen Beispielsatz aus dem Lehrmaterial vor: 'Wenn er ned so vui saufad, schaugata bessa aus.' Etwas hart für Dialektsprecherohren klingt das noch, aber eigentlich schon ganz gut. Helmut Ettenhuber wiederholt die Schlusssequenz in seinem sonoren Münchnerisch. 'Schaugata bessa aus, ganz genau!' Helmut Ettenhuber ist studierter Dolmetscher , ein sympathischer älterer Herr mit grauem Almöhi-Bart.

Früher war er Reiseleiter für Fernreisen. Neben Englisch und Deutsch als Fremdsprache unterrichtet er jetzt an der Münchner Volkshochschule seit 18 Jahren auch seine Muttersprache: Bairisch. Genauer: Münchnerisch. Seine Schüler sind international, wie er sagt. 'Die größte Gruppe sind Leute, die nicht Deutsch als Muttersprache haben.' Marta aus der Ukraine, George aus Ecuador oder Nermina aus Bosnien-Herzegowina zum Beispie

